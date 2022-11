Militairen vertrekken in alle vroegte van Assen naar Roemenië voor 'afschrikkingsmissie'

Harde lijn

De militairen van de Luchtmobiele Brigade in Assen doen mee aan een 'verdedigings- en afschrikkingsmissie'. Directe aanleiding is de Russische invasie in Oekraïne. De groep militairen die vanochtend vertrok vanaf de Johan Willem Frisokazerne, lost een andere eenheid af. "We komen in een gespreid bedje terecht", zegt compagniescommandant-majoor Jan Bethlehem.

"Met onze aanwezigheid zorgen wij voor afschrikking en zenden we een boodschap aan Rusland dat zij het niet in het hoofd moeten halen om zich ook maar één centimeter op NAVO-grondgebied te begeven", vervolgt hij. "Dat is voor ons een harde lijn."

Volgens Bethlehem is het bijzonder dat een dergelijke missie op relatief korte afstand van Nederland plaatsvindt. "Deze missie komt heel dichtbij, omdat het een direct gevolg is van de dreiging die Europa ervaart."

Dreiging over de horizon

De militairen uit Assen kunnen zich voorbereiden op een strenge winter in Roemenië. Het landklimaat leidt ertoe dat het 's winters bar koud kan worden, met temperaturen die al gauw naar de -10 graden Celsius gaan.

Daarmee verschilt het wezenlijk van missies in landen als Irak en Afghanistan, al is dat niet het enige verschil. "In Irak en Afghanistan liepen militairen direct gevaar wanneer zij de kazernepoort uitliepen, dat is in Roemenië anders", zegt brigadegeneraal Cas Schreurs. "De dreiging ligt in Roemenië over de horizon, zal ik maar zeggen. Maar de Roemenen zelf voelen die dreiging wel. Mensen die ik eerder sprak, zijn dankbaar dat wij er als Nederland zijn. Dat zeggen ze ook. Ondanks dat we daar veel oefenen en niet zozeer in vuurgevechten belanden, is het minstens zo belangrijk dat we daar zijn."

Het Nederlandse leger en bondgenoten houden de bewegingen van Rusland scherp in de gaten, vertelt Schreurs. "Het conflict lijkt zich tot Oekraïne te beperken, maar we volgen dat nauwlettend."

Tijd voor familie

In de weken voorafgaand aan de missie in Roemenië is al druk geoefend door militairen. Maar de laatste dagen voor het vertrek staan in het teken van tijd doorbrengen met familie. Majoor Bethlehem heeft in de laatste week voor vertrek vooral tijd met zijn vrouw en kinderen doorgebracht. "We zijn een weekend weggeweest en hebben leuke dingen samen gedaan. Toch nog even genieten van elkaar, voordat ik vier maanden van huis ben."