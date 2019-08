Amerikaanse rivierkreeft heeft zich definitief gevestigd in Drenthe

Maar het diertje komt ook in de Drentse wateren algemeen voor, zegt ecoloog Matthijs Jansen van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD). "Ze zitten in principe overal waar groot water met elkaar in verbinding staat en ze verspreiden zich gemakkelijk."De Amerikaanse rivierkreeft hoort niet in Nederland thuis. Het is een exoot, die de plaats van de Europese rivierkreeft heeft ingenomen. De Europese rivierkreeft is nagenoeg uitgeroeid door de kreeftenpest. Daar is de Amerikaanse rivierkreeft ongevoelig voor.Dat ze vooral in de Randstad worden gezien valt volgens Jansen wel te verklaren. "In de Randstad is vergeleken met Drenthe veel meer water en er wonen ook veel meer mensen die de kreeften kunnen zien, dus het is logisch dat ze daar meer worden waargenomen."Hoeveel Amerikaanse rivierkreeftjes er in de Drentse wateren rondkruipen is volgens Jansen onbekend. "Dat meten we niet, want dat is een kostbare kwestie en daar hebben we de middelen niet voor."Volgens Jansen is de Amerikaanse rivierkreeft een blijvertje in Nederland. "Landelijk onderzoek lijkt uit te wijzen dat we ons moeten richten op het beheersen van de verspreiding. Het dier helemaal verwijderen uit Nederland gaat niet lukken."In andere landen waar de Amerikaanse rivierkreeft voorkomt, is het een delicatesse. "Je moet er best wat eten om je buik vol te krijgen, maar misschien is dat wel de oplossing", lacht Jansen.