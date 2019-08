Sporting: Dost houdt transfer naar Frankfurt op

De club schrijft in een uitgebreide verklaring op haar website onder meer dat de ex-spits van FC Emmen in mei aan trainer Marcel Keizer heeft laten weten te willen vertrekken. Datzelfde liet de zaakwaarnemer van Dost een paar dagen later aan het bestuur van Sporting weten.De Portugese club zegt aanbiedingen te hebben gekregen uit Turkije, China, Mexico en Rusland, maar daar zou Dost geen trek in hebben gehad. Volgens Sporting was dat omdat Dost zijn beslissing voor een club niet op financiële gronden wilde baseren, maar op persoonlijke gronden.Een week geleden hoorde Sporting dat Eintracht Frankfurt interesse had in Dost en dat de aanvaller daar wel naartoe wilde vertrekken. Ook de clubs kwamen volgens Sporting tot een principe-akkoord, maar nu zou het kamp-Dost aanvullende financiële eisen hebben gesteld.De Portugese sportkrant O Jogo meent te weten dat de zaakwaarnemer van Dost, Gunther Neuhaus, één miljoen euro wil hebben. Sporting zou dat volgens de krant niet willen neertellen, waardoor de transfer van Dost naar Duitsland voorlopig stil ligt.Ook schrijft O Jogo dat Sporting niet blij is dat de zaakwaarnemer een transfer naar een club uit Mexico, China of Rusland tegenhield, terwijl die enkele miljoenen meer boden dan Frankfurt. Sporting Lissabon doet de berichten in de media af als 'nepnieuws'.