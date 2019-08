Jaar cel voor brandstichting bestelbus Hollandscheveld

Voor brandstichting, bedreiging en oplichting in Hollandscheveld is een 52-jarige man uit Tsjechië veroordeeld tot een jaar cel. Hiervan is een half jaar voorwaardelijk. De man is ook een contact- en gebiedsverbod voor drie jaar opgelegd.

In tegenstelling tot het Openbaar Ministerie vindt de rechter bewezen dat de man op 10 december een bestelbus van zijn oud-buurman in Hollandscheveld in brand stak. Op camerabeeld droeg de dader een jas die de verdachte ook had.De verdachte stuurde voor en na de brand appjes naar bekenden over de brandstichting. De man ontkende op zitting. Hij zou het villapark in Hollandscheveld, waar hij op dat moment verbleef, niet hebben verlaten. De slagbomen waren die avond niet met zijn pasje gebruikt.Omdat een ander scenario mogelijk was, vroeg de officier van justitie twee weken geleden voor brandstichting vrijspraak. Ze vroeg de rechtbank de man een half jaar cel op te leggen voor oplichting en bedreiging. De rechtbank ging daar niet in mee. Het is niet gezegd dat de auto van de verdachte die avond op het park stond.De man werd ook veroordeeld, omdat hij bloemen bestelde en de rekening naar de buurman stuurde. De man koesterde wrok-gevoelens, omdat de buurman eind 2016 zijn toenmalige vrouw en spullen in huis nam. De verdachte heeft sindsdien liefdesverdriet.