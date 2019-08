Ruilgoederenbank Nieuw-Buinen heeft nieuw onderkomen na brand

De ruilgoederenbank in Nieuw-Buinen heeft een nieuw onderkomen gevonden in een loods aan de Industrieweg in het dorp. Na een brand vorig jaar november in voormalig dorpshuis 't Aailand, raakte een deel van de inboedel van de ruilgoederenbank zo verwoest, dat het weggegooid kon worden.

Ook het glasmuseum en de historische vereniging zaten in datzelfde pand waar de brand uitbrak. 't Aailand is eigendom van Lefier en werd verhuurd aan de gemeente Borger-Odoorn. Het uitgebrande deel wordt afgebroken."We zijn erg blij met ons nieuwe onderkomen", zegt Geert Hebels, voorman van de ruilgoederenbank. "We zijn sinds deze week open." De afgelopen tijd zijn de vrijwilligers druk bezig geweest met inrichten.In de grote loods aan de Industrieweg staan inmiddels banken, stoelen, tafels en andere meubels. Ook hangt er kleding op verschillende rekken en staat er servies in de kast.Mensen met een laag inkomen kunnen in ruil voor een wederdienst, bijvoorbeeld het uitvoeren van vrijwilligerswerk bij de ruilgoederenbank, kleding of andere benodigdheden krijgen. "We werken met een gesloten beurs.""Ook hebben we een uitleenpunt voor tuingereedschap", wijst Hebels naar de hoek, waar de sneeuwschuifers en andere tuinbenodigdheden staan. "Mensen die weinig geld hebben, kunnen hier spullen lenen."De loods wordt tot ieder geval december gehuurd van aannemingsbedrijf J.C, Krans. Hoe het daarna verder moet, is nog niet bekend. Het glasmuseum en de historische vereniging hebben tijdelijk onderdak gevonden in de MFA in Nieuw-Buinen.