Jetta Klijnsma gaat voor tweede periode als commissaris van de Koning

Jetta Klijnsma (65) wil door voor een tweede periode als commissaris van de Koning in Drenthe. De officiële procedure wordt daarvoor opgestart.

De eerste termijn van Klijnsma loopt op 1 december volgend jaar af. Dan is ze zes jaar in de provincie actief als commissaris van de Koning. Klijnsma heeft de minister van binnenlandse zaken inmiddels laten weten dat ze graag voor herbenoeming in aanmerking wil komen.

Procedure van acht maanden

De hele procedure voor een herbenoeming duurt zo'n acht maanden. Het is aan Provinciale Staten om de minister te informeren of ze met Klijnsma door willen in Drenthe. Dat betekent dat nu al het herbenoemingsproces in gang moet worden gezet door de vertrouwenscommissie met daarin vertegenwoordigers van alle partijen in Provinciale Staten.

Als Klijnsma op 1 december 2023 herbenoemd wordt, kan ze de tweede termijn niet volmaken. Een commissaris van de Koning wordt aangesteld voor zes jaar. Zodra een commissaris 70 jaar wordt, moet die stoppen. Klijnsma zal haar tweede termijn op 66-jarige leeftijd beginnen. Binnen vier jaar moet ze dan met pensioen, want in maart 2027 wordt ze 70.

Opvolger voor Tichelaar

Klijnsma werd op 1 december 2017 geïnstalleerd als commissaris van Drenthe. Ze volgde Jozias van Aartsen op, die tijdelijk de rol op zich had genomen nadat Jacques Tichelaar in maart van dat jaar moest aftreden vanwege een integriteitskwestie.

Sinds 1951 vulde altijd iemand van de PvdA de rol van commissaris van de Koning(in) van Drenthe in. Er zijn twee uitzonderingen. Van 1964 tot 1974 ging het om Karel Hendrik Gaarlandt die partijloos was, maar zich wel verwant voelde met het sociaal-democratische gedachtengoed. En Jozias van Aartsen, die in 2017 tijdelijk werd aangesteld, is van de VVD.