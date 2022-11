Jetta Klijnsma wil gaan voor tweede periode als commissaris van de Koning

Officieel loopt de eerste termijn van Klijnsma op 31 november volgend jaar af. Dan is ze zes jaar in de provincie actief als commissaris van de Koning. De hele procedure voor de herbenoeming duurt zo'n acht maanden. De Provinciale Staten worden gevraagd om de minister te informeren hierover, zodat het in gang gezet kan worden.

Klijnsma werd op 1 november 2017 geïnstalleerd als commissaris van Drenthe. Ze volgde Jozias van Aartsen op, die tijdelijk de rol op zich had genomen nadat Jacques Tichelaar was afgetreden vanwege een integriteitskwestie.

Sinds 1951 vulde altijd iemand van de PvdA de rol van commissaris van de Koning van Drenthe in. Er zijn twee uitzonderingen. Van 1964 tot 1974 ging het om sociaaldemocraat Karel Hendrik Gaarlandt en Jozias van Aartsen, die tot 2017 tijdelijk werd aangesteld, is van de VVD.

Klijnsma, geboren in Hoogeveen, zat eerder voor de PvdA in de Tweede Kamer en was staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in twee verschillende kabinetten.