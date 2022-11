Drenthe verwacht extra bijdrage van maximaal 3,1 miljoen euro aan OV-Bureau

Door de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne is de verwachting dat Qbuzz dit jaar tussen de 11 en 12,5 miljoen euro tekort komt. Die extra kosten zitten hem in de hogere brandstofprijzen, een hoog ziekteverzuim en omdat er meer gereden is. Om de bereikbaarheid van het platteland en de stad overeind te houden, is er bewust voor gekozen om meer te rijden dan dat er vraag was. Ook zijn er extra bussen ingezet tijdens de werkzaamheden aan het Julianaplein in Groningen.