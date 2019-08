Emmen Culinair met minder restaurants, maar meer entertainment

Dit jaar doen er tien restaurants mee, vorig jaar waren dat er twaalf. "Dat zijn restaurants uit de gemeente Emmen, maar ook bijvoorbeeld Diggels uit Westerbork", zegt Leonie Pluyter van de organisatie. Dit jaar komen er meer optredens en ook cabaret bij. "We proberen ons te blijven vernieuwen."Jaren geleden deden er twintig restaurants mee aan het evenement. "Als we deze aantallen nu zouden hebben, had dat niet eens op het Marktplein gepast. Die is ook wat kleiner geworden door de uitbreiding van Bakker Bart. Tien tot vijftien restaurants is mooi."Het teruglopende aantal deelnemende restaurants valt deels te wijten aan het feit dat het voor restaurants steeds lastiger is om personeel zowel op het festival als in het restaurant te krijgen."Het lukt sommige restaurants niet om op twee plekken tegelijk te zijn: op het festival en in hun zaak. Omdat ze bijvoorbeeld maar één chef-kok hebben", zegt Pluyter.Meppel en Hoogeveen trokken eerder al de stekker uit het culinaire evenement om verschillende redenem. "Meppel komt volgend weekend ook om te kijken hoe wij het aanpakken", vertelt Pluyter. "Misschien dat we in de toekomst samen kunnen optrekken."De organisatie verwacht duizenden mensen volgend weekend. "De toegang is gratis en het is openbaar, dus het is altijd lastig te zeggen hoeveel mensen er komen. Maar ik verwacht enkele duizenden per dag. We hebben er zin in. Er staan nu wat druppels bij de weersverwachting, daar moet nog een zonnetje bijkomen", besluit Pluyter.