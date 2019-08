Getuige schietincident Rolderstraat: Ik stond aan de grond genageld

Een vrouw, die op dat moment richting de Rolderstraat liep, zegt dat ze aan de grond genageld stond. “Ik hoorde schreeuwen en grote paniek met de politie erbij. Het ging allemaal zo snel. Ik hoorde ‘stop, stop’ en toen schoot de politie en vlogen ze allemaal de steeg in.”Ze zegt dat ze ongeveer vier à vijf schoten hoorde. “Het ging achter elkaar door.”De politie kreeg kort na de middag een melding dat er een man met een wapen in de Rolderstraat liep. Ter plekke bleek het om drie mannen te gaan. Twee van hen werden kort daarna aangehouden op de Menning. Een derde man ging volgens omstanders ervandoor."De derde verdachte begaf zich richting een woning. Daarbij is een situatie ontstaan waarbij agenten een waarschuwingsschot moesten lossen. En ook gericht op de verdachte hebben geschoten”, zegt Maarten Groenhof, teamchef Politie Assen. De verdachte is daarbij in zijn arm en zijn lies geraakt. Hij is buiten levensgevaar.Omdat de man door ‘politievuur’ gewond raakte, zal de Rijksrecherche onderzoek doen naar het voorval. Die onderzoekt of de agenten terecht hebben geschoten of niet.“Dat het hier gebeurt, dat snap je gewoon niet”, zegt de vrouw. De schrik zit er goed in. Ze zegt dat ze mensen zag wegduiken, maar ook dat ze hoorde dat het niet voor de eerste keer is.De Rolderstraat is inmiddels berucht bij Assenaren. ‘s Avonds 27 juni werd een man neergeschoten in een huis aan de straat. Hij overleefde het niet. Een kleine maand later raakten twee maanden gewond nadat ze waren neergestoken . In maart mishandelde iemand een kroegbaas en werd veroordeeld tot een werkstraf.Daarnaast is de straat dit jaar het toneel geweest van woningovervallen en politie-invallen."De Rolderstraat heeft onze aandacht", verklaart Groenhof. "We kunnen op dit moment niet zeggen of er een verband is tussen de incidenten. We zijn in overleg met de gemeente Assen of er maatregelen nodig zijn."