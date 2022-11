Bedwingers Mont Ventoux halen ruim 570.000 euro op voor kankerbestrijding

De berg begint in het bos en is daar op z'n steilst, maar de laatste kilometers waar de beklimming volledig kaal is, doen het meest van zich spreken. "De klim naar de top is te voet of op de fiets genadeloos en vraagt een enorme inspanning", zo luidt het oordeel van THHD, waar vandaag cheques zijn uitgereikt aan meerdere initiatieven.