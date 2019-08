Anco Jansen: Einde loopbaan schoot af en toe door mijn hoofd

ik heb de laatste drie maanden zo hard gewerkt in de gym dat ik eigenlijk ook wel weer een goed gevoel had over die test. Gelukkig bleek dat gevoel juist. Anco Jansen, aanvoerder FC Emmen over de belangrijke test die hij gisteren positief doorstand

Ik heb geen datum voor mijn rentree in mijn hoofd. Ik kijk per dag en per week. Het is zaak om fit te worden en dan ook fit te blijven, zonder een terugslag. Anco Jansen, aanvoerder FC Emmen

De aanvoerder van de Drentse club, die dit seizoen nog niet in actie kwam vanwege een knieblessure, doorstond gisteren een belangrijke test waardoor hij een volgende stap kan zetten richting zijn rentree."Ik heb een pittige blessure, maar ik wil me niet aanstellen. Er zijn spelers in onze selectie die meerdere keren hun kruisband hebben gescheurd en die voetballen gewoon én ook nog eens heel goed. Dus ik moet gewoon hard werken om er weer bovenop te komen", aldus Jansen over zijn blessure die hem ook al in het afgelopen seizoen parten speelde."Vanwege de wet van de privacy en ook omdat de club er niet veel over wilde communiceren heb ik me ook op de vlakte gehouden over de aard van de blessure, maar het is voor mij allemaal niet zo geheimzinnig", legt de Zwollenaar uit. In het kort komt het erop neer dat de aanvallende middenvelder door middel van een persoonlijk programma de spieren rondom het kniet moest ontwikkelen om alle klappen en bewegingen met het gewricht te kunnen opvangen. Daarvoor was de test gisteren cruciaal. "Of ik heb gedacht dat het wel eens einde loopbaan kon zijn? Ja, dat ging af en toe wel door mijn hoofd. Maar ik heb de laatste drie maanden zo hard gewerkt in de gym dat ik eigenlijk ook wel weer een goed gevoel had over die test. Gelukkig bleek dat gevoel juist."Wanneer Jansen zijn rentree maakt in een wedstrijd is lastig te voorspellen. "Het is belangrijk dat we niet teveel vooruitkijken en het stap voor stap aanpakken. Daarbij kijken we per dag en per week Het is zaak dat ik fit word en ook fit blijf, zonder terugslag. De captain wil dus niet teveel speculeren, ook niet om teleurstellingen en valse verwachtingen te scheppen. "Maar voor de jaarwisseling heb ik sowieso al wedstrijden gespeeld. Dat mag je wel noteren."Aanstaande donderdag kunt u in FC Emmen Rood Wit TV een uitgebreide reportage zien over de revalidatie van Anco Jansen en Tom Hiariej. Ook hij mocht vandaag voor het eerst weer het veld op na een breukje in zijn onderbeen (opgelopen in het oefenduel tegen FC Groningen). De uitzending van FC Emmen Rood Wit TV begint om 17.12 uur en wordt ieder uur herhaald.