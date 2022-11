De Week van Drenthe: Uniek DNA-onderzoek, wolvensafari's en vliegende militairen

Het was een luguber gezicht in februari aan het begin van dit jaar. In het Oranjekanaal in de buurt van Orvelte dreef een dakkoffer rond in het water. Daarin zat het lichaam van een vrouw, die al een poos dood was. Het was de vermiste Eva Balogh uit Hongarije, van wie sinds maart 2020 al geen teken van leven meer was geweest.