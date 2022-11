2,6 kilometer rails en 6.000 schroeven te koop: railfietsen in Holtingerveld gestopt

Vandaag was de allerlaatste kans om te railfietsen op het Holtingerveld. De grondeigenaren staan het niet langer toe. "Het was een heel leuk project. ik heb heel veel leuke en positieve reacties gehad en dan van de ene op de andere dag komt het ten einde. Je verliest een kindje", zegt initiatiefnemer Erik Hendriks.

"Het enige wat we nu nog mogen doen is de materialen uit het veld halen. De rails opbreken, opstapelen en dan komt het te koop voor iemand anders die zelf een mooi natuurgebied heeft waar die dit neer kan leggen. En als het niet wordt verkocht, dan levert het als oud ijzer nog wel wat op", aldus Hendriks. Het opbreken is een klus die wel 2,5 week in beslag neemt, want er moeten meer dan 6.000 bouten en schroeven los worden gemaakt worden om de rails te kunnen verwijderen.

Keileuke ervaring

De familie Van Cranenbroek uit het Brabantse Budel was de laatste gebruiker. Zij gingen railfietsen om de trouwdag van de ouders te vieren. "Het was keileuk. Heel leuk om een keer te doen. We hadden het nog nooit gedaan. Het is een leuke manier om de natuur te zien. Het is anders dan fietsen of wandelen. De honden konden mee en de baby. Met heel de familie konden we zo op pad. Het is ook een mooie omgeving. Jammer dat het de laatste keer was", zegt Sabine van Cranenbroek.

De lengte van het railfietstraject is 2,6 kilometer en de meeste mensen deden daar ongeveer een half uur over. "Het was een mooie afstand. Dit hoef je geen uren te doen. Mooi een half uurtje heen en een half uurtje terug. Het trapt best wel licht. Het was traject ook niet heel recht. Een beetje omhoog, een beetje naar beneden en een beetje schuin. Dan vind ik het wel wat avontuurlijker dan rechtuit fietsen", aldus Cranenbroek.

