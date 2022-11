Drentse gedupeerden van de toeslagenaffaire weten hulp nog niet te vinden

Een speciaal team van begeleiders helpt sinds april gedupeerden van de toeslagenaffaire om hun zaken weer op orde te krijgen. Dit zogenoemde Ondersteuningsteam doet dat op dit moment voor 175 gezinnen. Slechts vier van die gezinnen komen uit onze provincie, dat lijkt wat weinig.

"Ja dat zou je zo kunnen zeggen. Aan de andere kant weten we van de gedupeerde ouders dat het vooral ouders in de grote steden zijn", zegt Nicoline den Ouden in het Radio Drenthe-programma Cassata. Zij is coördinator van de procesbegeleiders van het Ondersteuningsteam. "Maar de toeslagenaffaire heeft het hele land geraakt, dus ook Drenthe. Den Ouden denkt dan ook dat er ook in Drenthe meer gedupeerden moeten zijn die hun weg naar het team nog niet hebben gevonden.

Wantrouwen en schaamte

"We zijn er een beetje bang voor dat we nog niet goed in beeld zijn bij de gedupeerde ouders", zegt ze. Toch spelen er ook andere dingen. "Je kunt je voorstellen dat het ook best wel spannend is voor ouders om hulp te vragen en er is vaak ook sprake van schaamte. Daarnaast is het wantrouwen groot", vertelt ze. "En dat kan ik me goed voorstellen. Wij zijn in het leven geroepen door de Tweede Kamer. Dat voelt denk ik ook een beetje dubbel voor sommige ouders. Zij voelen zich vermorzeld door de overheid. En hoewel wij een onafhankelijk werkend team zijn, zijn we wel op verzoek van de overheid aan het werk."

Ook is bij ouders niet duidelijk wat het Ondersteuningsteam precies doet. "Wat we vooral merken is dat deze ouders behoefte hebben aan iemand die naast ze staat en zeker in het begin helpt bij het terugkrijgen van de regie", vertelt Den Ouden. Daarna is het erg afhankelijk van de precieze situatie. "Wij helpen hen de boel weer op orde te krijgen om vervolgens samen te kijken wat hen is overkomen en wat er op dat moment nodig is. Ook kijken we hoe we kunnen helpen het contact met de kinderen te herstellen."

Begeleiding op maat

Want zorgen dat de kinderen weer bij hun ouders kunnen wonen, is niet altijd meteen een realistisch doel, vertelt Den Ouden. "Sommige kinderen wonen al heel lang niet meer thuis. Dat is heel verdrietig, maar daar moet je voorzichtig mee omgaan", vertelt ze. Ook ouders zijn volgens haar realistisch over de verwachtingen. "Het gaat heel erg over 'breng mij in de rol van moeder of vader' of het helpen om beter contact met de kinderen te krijgen."

Sommige ouders zijn zo erg in de problemen geraakt dat er niet eens een huis is om naar terug te keren. "Die situaties komen wij ook tegen. Er zijn voorbeelden van ouders die toen wij betrokken raakten nog in een auto leefden. En je kunt je voorstellen dat je dan niet voor je twee of drie kinderen kunt zorgen." De procesbegeleider zorgt dan samen met andere partijen eerst dat de rust en regie terugkomt, volgens Den Ouden. "Dan kunnen we vervolgens kijken wat er nog nodig is zodat die ouders weer voor hun kinderen kunnen zorgen, maar dat zijn best langdurige processen."

Sinds de start van het team in april, zijn zeven kinderen weer terug bij hun ouders. "Dat is natuurlijk heel mooi, maar als een procesbegeleider mij belt dat een moeder voor het eerst weer met haar dochter heeft kunnen praten over wat er allemaal gebeurd is, dan vind ik dat ook al een geweldige stap."

Binnen 24 uur contact