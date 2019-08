Herinneringscentrum Kamp Westerbork doet geen aangifte van bedreigingen Nacht van de Vluchteling

“We willen ons richten op de toekomst en dit achter ons laten”, licht directrice Gerdien Verschoor toe. “Het is de laatste tijd rustig en dat willen we zo houden. Als er toch nog eens iets opspeelt gaan we op dat moment acteren.”Het Herinneringscentrum kondigde in januari aan mee te werken aan de Nacht van de Vluchteling, een evenement waarbij aandacht wordt gevraagd voor miljoenen vluchtelingen. Kamp Westerbork zou de startlocatie zijn van de nachtwandeling naar Groningen. Dat leverde veel kritiek op, volgens critici was Westerbork als startlocatie 'ongepast'.De keuze als startlocatie kwam niet uit het luchtledige. Kamp Westerbork werd in 1939 gebouwd voor Duitse en Oostenrijkse Joodse vluchtelingen. "In 2019 is het 80 jaar geleden dat Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork werd gebouwd", vertelde Mulder eerder aan RTV Drenthe. Dit is een deel van de bewoningsgeschiedenis van het kamp."Maar het ging ook een stap verder dan dat. Voorganger van Verschoor, voormalig directeur Dirk Mulder, ontving in april persoonlijke bedreigingen. "Via sociale media en de mail werd mij gezegd dat de deelnemers iets wordt aangedaan als de tocht door zou gaan. Zelf werd ik met de dood bedreigd", vertelde Mulder in een eerder interview . "Ik kon een nekschot krijgen. Dat doet mij wel wat." Samen met Stichting Vluchteling, politie en gemeente Midden-Drenthe werd besloten het evenement af te lassen.Volgens Verschoor is de rust inmiddels wedergekeerd. Of dat door de wisseling van bestuurder komt of door de afgelasting van het evenement, is niet te zeggen. Wel staat ze stil bij de impact die de ophef heeft veroorzaakt.“We houden het wel in ons achterhoofd. De activiteiten die we hier organiseren moeten goed passen bij Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Bij nader inzien paste die wandeling niet goed bij de plek. Als nieuwe directrice wil ik de waardigheid van deze plek benoemen en behouden. We moeten niet in het oog van de storm staan. De verhalen zijn al gevoelig genoeg, daar moet geen ruis omheen veroorzaakt worden.”De politie pakt de zaak niet verder op: "Omdat er geen aangifte wordt gedaan, doen wij verder geen onderzoek."