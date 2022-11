Medewerker overleden na steekpartij in tbs-kliniek Balkbrug

Een medewerker van tbs-kliniek Veldzicht in Balkbrug is vanmiddag om het leven gekomen bij een steekpartij. De dader is een patiënt bij de kliniek. Hij sloot zichzelf na de steekpartij op in een andere ruimte. In die ruimte heeft hij zichzelf van het leven beroofd, meldt de Dienst Justitiële Instellingen (DJI).