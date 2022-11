Gids wolvenexcursie: 'De wolf bepaalt zelf of hij hier hoort'

De wolf valt in Drenthe en Friesland heel veel schapen aan en zelfs ook kalfjes en pony's. Dat roept de vraag of of er voldoende wild te eten is voor de wolf in Drenthe. Volgens Prak is er eten genoeg voor de wolf in Drenthe. "Er leven in Nederland op dit moment meer wilde hoefdieren dan ooit in de afgelopen paar honderd jaar. Op basis van die wildstand is er mogelijk plaats voor zestien roedels in heel Nederland. In Drenthe wordt het de wolf nu alleen te makkelijk gemaakt om een schaap te kiezen in plaats van achter reeën aan te gaan", aldus Prak. Gids Barbara vergelijkt het grijpen van schapen door de wolf met een bezoekje van mensen aan McDonalds. Snel en makkelijk eten.

Eind september werd een voorstel aangenomen in de Provinciale Staten die oproept om de wolf te gaan beheren. Gids Barbara wijst erop dat het zinloos is om een wolf af te schieten of te verjagen. "Dan komt er een territorium vrij voor weer een andere wolf. Als er eenmaal een roedel in een gebied is gevestigd, dan duldt die geen andere wolven in hun territorium. De belangrijkste vijand van de wolf is een andere wolf."

Vee beschermen is nodig

Prak voegt daaraan toe: "Dat de schapenhouders met de komst van de wolf er een serieus probleem bij hebben, erkent Natuurmonumenten. Maar juist als schapen een makkelijke prooi voor de wolf zijn creëer je dus eigenlijk leefruimte voor meer wolven."

Vorige maand bleek uit onderzoek van wolvenkenner Hans Hasper dat minder dan tien procent van de schapen in zuidwest-Drenthe achter een mogelijk wolfwerend raster staan. Mogelijk, want het was een op het oog goed geplaatste wering en dat wil niet zeggen dat het ook daadwerkelijk goed was geplaatst. Ook een enquête van Annet Muller-ter Veen uit Appelscha kwam met soortgelijke resultaten. Zij sprak met meer dan duizend eigenaren van landbouwhuisdieren waarvan veertig procent aangaf geen maatregelen te zullen nemen.

Aanval op mens zeer uitzonderlijk

Gids Barbara zegt aan het einde van de excursie dat ze hoopt dat de informatie over de wolf de angst heeft weg kunnen nemen. Maar angst voor de wolf was er bij de deelnemers bij aanvang van de excursie waarschijnlijk al niet. Angst voor de wolf bestaat op dit moment vooral bij de inwoners van zuidwest-Drenthe. Maar uit onderzoek blijkt dat er in heel Europa en Noord-Amerika maar dertien gewelddadige confrontaties zijn geweest tussen de mens en de wolf in de afgelopen 18 jaar.

"Deze aanvallen zijn veelal veroorzaakt door gewenning aan mensen, via bijvoorbeeld open vuilstortplaatsen en andere van mensen afkomstige voedselbronnen. Slechts in één geval in Noord-Amerika lijkt een verwonding en de erop volgende verzwakking van de wolf de aanleiding te zijn geweest van een aanval", zo schrijven de onderzoekers.