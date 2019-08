OM eist vijf jaar cel voor oud-lijfwacht No Surrender

B. maakte volgens justitie in de periode van 2014 tot en met 2016 vier slachtoffers. Drie waren No Surrender-lid en een van hen was de huisdealer van de motorclub. Een clublid uit Assen ontsprong de dans door tijdig onder te duiken. Hij bleef voor B. onvindbaar.De slachtoffers werden in kader van ‘bad standing’ op gewelddadige wijze afgestraft. Dit werd gedaan bij leden die de regels van de club niet naleefden of de contributie niet betaalden. Zij werden mishandeld en moesten hoge boetes betalen.B. stapte samen met Henk Kuipers uit Emmen in 2013 over van Satudarah naar No Surrender. Kuipers werd de captain van de afdeling in Emmen. B. was door cocaïnegebruik aan lager wal geraakt en werd door Kuipers in huis genomen. Kuipers bombardeerde hem tot zijn lijfwacht binnen de club.Via TCI-informatie, info van informanten, kreeg de politie meldingen binnen over gewelddadigheden en verboden wapenbezit binnen de motorclub. Kuipers zou onder meer een doorgeladen wapen in huis hebben liggen. Er werd gevreesd voor een bendeoorlog. Telefoons werden getapt en afluisterapparatuur opgehangen in het toenmalige clubhuis in Emmen.Uit te afgeluisterde gesprekken bleek volgens de officier van justitie dat Kuipers ook 'stoute jongens zonder een motor' aannam, die niet vies waren van klusjes voor de club. Alle clubleden kregen een zwijgplicht opgelegd. Bij overtreden van de regels stonden hoge boetes en een flinke aframmeling. Die werden 'bad standing' genoemd.B. ontkende deze gewelddadigheden. Hij vond het onderzoek van het Openbaar Ministerie ‘nonsens’. Binnen de club gold volgens hem maar twee regels: “Je blijft van andermans vrouwen af en steelt niet binnen de club”, zei B. Bij het overtreden van die regels kon je volgens B. “een knal voor de kop krijgen”. Een van de slachtoffers deed aangifte van mishandeling door onder meer B. en Kuipers. Dit gebeurde tijdens een clubavond in Oldebroek.Dat slachtoffer wilde overstappen naar een andere chapter, omdat hij Kuipers te gewelddadig vond. Dit stond Kuipers niet aan, zei de officier. De poging tot afpersing van het slachtoffer uit Assen kwam in 2017 aan het licht toen de man werd opgepakt voor het kweken van hennep in Nietap en Glimmen. Hij probeerde op die manier zijn schuld bij de motorclub in te lossen.Het Friese ex-lid dat in 2014 zou zijn afgeperst, overleed in 2017. Alle aangevers durfden niet of nauwelijks te verklaren. De rode draad bij hen is angst, zei de officier. No Surrender is inmiddels via een civiele procedure verboden. De rechter stelde in dat vonnis dat een groot aantal leden van No Surrender structureel betrokken waren bij strafbare feiten.Het clubbestuur speelde daarbij een sturende en faciliterende rol. Slachtoffers en getuigen verklaarden niet uit angst voor represailles. Ook in deze zaak speelt dit, zei de officier. Ondanks het ontbreken van hun belangrijke verklaringen vond de officier voldoende bewijs in de afgeluisterde gesprekken en medische verklaringen.VrijspraakB.’s advocaat Jeroen Michels vroeg vrijspraak voor nagenoeg alle feiten. B. kon volgens de raadsman hooguit worden veroordeeld voor de diefstal van de telefoon en een ring van de huisdealer.Ayhan B. is eerder veroordeeld voor geweldszaken. Hij zat van maart 2018 tot april dit jaar in voorarrest. De man zit opnieuw in de cel, omdat hij een taakstraf niet heeft uitgevoerd.De uitspraak is op 10 september.