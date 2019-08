Anice Das gaat tot het uiterste voor nieuw schaatsseizoen

"Dit is de laatste voorbereidingsperiode", vertelt Das. De voorbereiding voor het nieuwe schaatsseizoen begon al in mei. "We zijn de hele zomer bezig om fysiek goed voor de dag te komen." Onderdeel daarvan zijn onder meer skeeler-, kracht- en zware looptrainingen."Het is zo vermoeiend om helemaal tot het gaatje te gaan", vervolgt Das na de sprintsessie op de bult. Ze moet weer leren omgaan met de verzuring in haar lijf. "Dit is ook mentaal een goede training." Na vier sprints stort ze op de grond.Verder traint de 33-jarige Das, die zelf geen schaatsploeg heeft, ook mee met een groep junioren tot twintig jaar van het Regionaal Talentencentrum (RTC) Noord. Onder hen zijn ook zes jonge schaatsers uit Drenthe. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten. "Wij worden beter door met ze de fietsen of schaatsen. Andersom kunnen wij ze weer wat leren." Volgens Das zitten er echte talenten tussen.Half september gaat Das het ijs van Thialf in Heerenveen weer op. "Ik kijk er erg naar uit. Ik geniet nu nog van het mooie weer, maar ik heb weer veel zin in het schaatsen." In het eerste weekend in november komt ze voor het eerst in actie. Dan zijn de plaatsingen voor de Wereldbekerwedstrijden.