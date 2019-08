Drenthe op derde plek van overmatige alcoholdrinkers

Daarmee staat onze provincie op de derde plaats van provincies met in verhouding de meeste overmatige drinkers.Enkel in de provincies Noord-Holland en Overijssel wonen relatief meer mensen die veel te veel alcohol drinken. De top vijf bestaat verder uit Friesland en Utrecht. Flevoland staat onderaan de ranglijst.Binnen Drenthe springt de gemeente Emmen er negatief bovenuit, op de voet gevolgd door Hoogeveen. In die gemeenten drinkt respectievelijk 11 en 10 procent van de inwoners overmatig veel alcohol. In Aa en Hunze, Meppel en Westerveld wonen relatief de minste probleemdrinkers.Uit het onderzoek blijkt verder dat in gemeenten met een relatief hoog gemiddeld inkomen veel overmatige alcoholgebruikers wonen. De gemeenten Bergen, Laren en Bloemendaal (allen Noord-Holland) zijn allemaal in de top vijf van gemeenten terug te vinden.Ook de Zuid-Hollandse gemeente Nieuwkoop en Ameland staan in die top vijf.De Drentse gemeenten zijn niet in de top tien terug te vinden, al is Emmen landelijk terug te vinden op plek veertien.De cijfers komen van de website Afkickkliniekwijzer.nl, dat op basis van data van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het RIVM onderzoek liet uitvoeren naar het alcoholgebruik onder volwassenen.