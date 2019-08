Burgemeester Loohuis weet niet waarom ijsbaanplan zo veel duurder is

De vraag 'hoe is het mogelijk dat een project zo veel meer kost dan gedacht', speelde ook als eerste bij Loohuis. "Het is de vraag die iedereen stelt en het was ook de eerste vraag die bij ons op tafel lag: hoe kan dit nu? Dat moeten wij eerst goed uitzoeken en daar moet een analyse op losgelaten worden. Dat heeft tijd nodig.''Daarom besloot Loohuis om eerst op vakantie te gaan. De gemeenteraad reageerde gisteren verbaasd op de gang van zaken. Spijt heeft Loohuis niet over de procedure. "Als je alleen maar zegt dat er een overschrijding is, dan weet ik dat ook bij iedereen de vraag oproept hoe dat dan kan. Het leek ons goed om eerst die analyse goed te hebben. Dan is die vraag daarmee ook gelijk beantwoord."Ondernemer Max Jacobsen zag zijn bedrijf in Hoogeveen twee jaar geleden gesloopt worden om plaats te maken voor de kunstijsbaan en een overdekt zwembad. "Achteraf kan je heel veel zeggen, maar als we de grond nu niet meer nodig hebben dan was dat ook anders gelopen,'' reageert Loohuis.Verder wil hij er niet veel over zeggen. "Ik moet oppassen met wat ik zeg, omdat er een rechtszaak tussen Maxx Sports en de gemeente speelt.''Nu loopt er een onderzoek naar hoe het kan dat de kosten zo veel hoger uitvallen. Ondanks eerdere signalen, zoals een Rekenkamerrapport, was ook voor Loohuis de overschrijding een grote verrassing. "Het was al bekend dat de prijzen van materialen, lonen en dergelijke behoorlijk waren gestegen in de afgelopen jaren. Maar dat staat niet in verhouding met de overschrijding van de prijs die hier aan de orde is."De prijs van bouwmaterialen ontwikkelde zich volgens Loohuis niet dusdanig dat een stijging van zo veel procenten te verwachten viel. Loohuis: "Als we kijken naar de prijsontwikkeling dan praten we over tussen de 12 en 15 procent in de afgelopen twee jaar. Maar dit is een overschrijding van 60 procent. Dan moet er iets anders aan de hand zijn en dat moet goed uitgezocht worden.”Eind deze maand verwacht Loohuis dat de analyse en het onderzoek zijn afgerond en dat er een antwoord is op de vraag waarom het ijsbaan- en zwembadproject zo ontzettend veel meer geld kost dan begroot is.