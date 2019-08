Kat beschoten en aangereden in Ruinerwold

Kater Cyti was eigendom van de familie Hoekstra uit Ruinerwold. Het beestje was een tijd geleden mager aan komen wandelen en de Hoekstra's hadden zich over hem ontfermd. "Hij krabbelde net een beetje op, was aan ons gewend geraakt. We waren zo boos en verdrietig toen we van de dierenarts hoorden dat hij neergeschoten was", vertelt Renny Hoekstra.Cyti kwam maandagavond zwaargewond thuis. Daarop spoedde de familie zich naar de kliniek van een dierenarts in Meppel, waar hun huisdier op de operatietafel bezweek aan zijn verwondingen. De dierenarts vond een kogeltje in zijn lijf.Hoekstra: "Zo'n diabolokogel uit een luchtbuks. Daarna is hij waarschijnlijk in shock de weg op gerend om naar huis te komen, maar daar aangereden."Dierenartsenpraktijk Zuidwest-Drenthe bevestigt dat de kogel nog niet zo lang in het lichaam van de kat zat. "Het was nog niet ingekapseld en zat best diep in de kat. De kogel is dus vrij recent in de kat terecht gekomen", laat de praktijk weten.Hoekstra klinkt na haar verdriet strijdvaardig en hoopt dat degene die haar kat beschoten heeft gepakt wordt. "Ik heb geen aangifte gedaan, maar wel een melding bij de wijkagent gemaakt. Ik hoop dat er iemand maandagavond iets gezien of gehoord heeft."