Meer inbraken in Drentse schuren en garages; vooral Assenaren de klos

In Drenthe is in het eerste half jaar van 2019 vaker ingebroken in schuren, garageboxen en garages dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal vonden er in onze provincie tussen januari en juni 179 inbraken plaats in deze opslagruimten.

Dat meldt verzekeraar Independer op basis van gegevens van de politie. Daaruit blijkt dat het aantal Drentse inbraken met vijf procent is gestegen ten opzichte van het eerste half jaar van 2018.Veruit de meeste inbraken vonden dit jaar plaats in de gemeente Assen: 52 keer werd daar volgens de politie al ingebroken. In de provinciehoofdstad werd meer dan twee keer zo vaak ingebroken als vorig jaar. Toen sloegen dieven in 'slechts' 23 schuren of boxen toe.In Emmen werd juist een stuk minder ingebroken dan vorig jaar en nam het aantal inbraken met de helft af.Cor Tolhuis, slotenmaker uit Peize, heeft tips voor mensen met zulke opslagruimten. "Het ligt eraan waar je in wilt investeren. Veiligheid kost geld." Bij bijvoorbeeld een 'veiligheidssluitkom' is het voor inbrekers al moeilijker om in de schuur te komen.Een 'veiligheidssbeslag' is veiliger bij cilindersloten, meldt Tolhuis. Het wordt dan voor inbrekers moeilijker om de ' Bulgaarse Methode ' uit te oefenen, waarbij de inbreker het slot stuk draait en uit de deur trekt. Daarnaast is het voor garages beter om je deur op meerdere punten op slot te draaien, met bijvoorbeeld een 'meerpuntssluiting'.Garageboxen zijn volgens de slotenmaker moeilijker om te beveiligen. "Die zijn zwak door hun blikken deuren."