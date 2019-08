Hunebedcity in Borger opent begin 2020

Maar nu zijn de definitieve plannen gepresenteerd en volgende maand moet dan toch echt met de bouw en verbouw van het pand begonnen worden. "Op 2 september is de overdracht van het gebouw", zegt wethouder Niek Wind van de gemeente Borger-Odoorn. "Dan kan alles in gang worden gezet."Aan de buitenkant verandert er niet zo veel, behalve dan dat er een glazen pui voor het gebouw komt. Binnen moet rekening worden gehouden met het gedachtegoed van de architect van het voormalige gemeentehuis. Dat betekent dat gewerkt moet worden met een wirwar aan halve verdiepingen en trappetjes. "Dat is ook meteen de charme van het pand", zegt Marissa Hoedeman, die samen met haar moeder Wilma en Alex Venema bezig is met Hunebedcity.Op de begane grond komt een lunchcafé. "Door de splitlevel krijg je een mooie doorkijk en op 'plus anderhalf' willen we de horeca door laten lopen. Als je dan weer een niveau naar beneden gaat, naar 'min anderhalf', kom je bij het spelen voor de kinderen uit. Dat willen we weer door laten lopen naar de winkel Lekker Hip.""Dus: kinderen kunnen spelen in de speelkelder, papa gaat lekker een kopje koffie drinken in de lunchroom en mama loopt even gezellig Lekker Hip in." Alexander Venema vult aan. "Voor jong en oud vertier. Een middagje uit."De winkel Lekker Hip, waar mensen werken met een afstand tot de arbeidsmarkt, verdwijnt uit de Hoofdstraat van Borger. De winkel wordt ongeveer zes keer zo groot en vestigt zich in Hunebedcity."Het streven is om 1 februari 2020 helemaal open te zijn", zegt Marissa Hoedeman.