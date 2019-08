Arrestanten schietincident Rolderstraat verdacht van bedreiging en vuurwapenbezit

Ook meldt de politie dat er vier personen zijn aangehouden, in plaats van drie. De vierde verdachte wilde volgens de politie niet luisteren naar instructies van agenten rondom de plaats delict. Hij wordt verdacht van het niet opvolgen van een ambtelijk bevel.Agenten kwamen gistermiddag af op een melding dat er iemand met een vuurwapen was gezien in de Rolderstraat. Uiteindelijk werden er vier mannen aangehouden, waarvan één door de politie werd neergeschoten.De politie kon ook wat meer vertellen over de identiteit van de verdachten. De man die gisteren door de politie werd neergeschoten is een 21-jarige man uit Soesterberg. Hij werd in zijn lies en arm geraakt, maar is buiten levensgevaar.De twee andere personen die de politie arresteerde zijn een 23-jarige man uit Assen en een 22-jarige man uit Smilde. Zij zitten, net als de neergeschoten man, nog steeds vast. De vierde verdachte, die niet naar de politie wilde luisteren, is een 20-jarige man uit Assen. Hij is gisteren na verhoor vrijgelaten. Tegen hem wordt proces verbaal opgemaakt.De politie kon verder niets zeggen over de gebeurtenissen van gisteren.