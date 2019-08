In Oudemolen wordt het kaf van het koren gescheiden

Het is weer de tijd van het jaar om de Sint Jansrogge te oogsten en te zeven. Dit gebeurt met een ouderwetse zeefmachine in een schuur in Oudemolen. "De kaf van het koren scheiden is in dit geval het kaf van de oude Sint Jansrogge scheiden. Hierdoor blijft alleen de rogge over en die kan weer opnieuw worden gezaaid", vertelt Henk van der Werff, vrijwilliger bij Staatsbosbeheer.Omdat de rogge na het zeven steeds opnieuw wordt gezaaid, heeft het de bijnaam het 'eeuwige' Sint Jansrogge. Als de rogge klaar is voor gebruik, dan kan er onder andere roggebrood van worden gemaakt.De ouderwetse zeefmachine moet met de hand worden gedraaid. Dit maakt het werk fysiek zwaar. "Er is ook niet genoeg productie om grootschalig te verwerken. Maar omdat het zo bewerkelijk is, doen we er wel wat langer over. Ongeveer anderhalf dag", zegt Van der Werff.