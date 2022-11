Hoge energiekosten, minder bezoekers: 'Musea kunnen dat nooit trekken'

Door de fors oplopende energieprijzen is de nood hoog in de Drentse museumwereld. Vooral kleinere musea hebben moeite om het hoofd boven water te houden. Er wordt volop nagedacht over compensatie, maar het eventuele beschikbare geld laat nog een tijd op zich wachten.

Voor verschillende sectoren zijn er maatregelen genomen om de hoge energieprijzen enigszins te compenseren, maar de Nederlandse musea wachten nog op extra subsidie. "Het is tik op tik. We waren al wat bezorgd over sommige kleinere musea. Of ze het wel gingen redden in coronatijd", zegt Jan Seton, voorzitter van het Platform Drentse Musea, in het Radio Drenthe-programma Cassata. "Dat hebben ze met veel moeite en hard werken voor elkaar gekregen en dan slaat de energiecrisis toe. Ik kan me voorstellen dat er musea zijn die niet nog zo'n klap aankunnen."

'Heel veel moeite'

Het Platform Drentse Musea geeft 54 Drentse musea advies en ondersteuning. "Je ziet de zorgen overal. We hebben natuurlijk veel contact met onze leden en doen mee aan een landelijk onderzoek om in kaart te brengen hoe hoog de nood is", vertelt Seton, vooral bekend als burgemeester van de gemeente Borger-Odoorn. "En je ziet dat dus vooral de kleinere musea heel veel moeite gaan krijgen - of nu al hebben - met het betalen van de sterk stijgende energiekosten. Een voorbeeld is het Cuby Museum dat tijdelijk dicht gaat."

"Vergeet niet dat veel musea in coronatijd al dicht zijn geweest of veel minder bezoekers hebben gekregen. Vanuit één museum hoorden we dat ze vroeger 20 procent aan energiekosten hadden. Als ze flink wat bezoekers hadden, waren ze net in balans. Maar ja, die kosten gaan de laatste tijd enorm omhoog en het bezoekersaantal is nog niet op peil", verzucht Seton. "Dan snap je dat die musea dat nooit kunnen trekken."