Zorg om de wolf domineert tijdens wedstrijd schapendrijven

Ook bij deelnemer Tjitse Terpstra, schapenhouder bij het Drents-Friese Wold, geeft de komst van de wolf veel stress. Hij heeft al drie keer een wolf op bezoek gehad. Daarbij zijn vijftien schapen gedood. "Als die wolf nou één schaap pakt en die eet-ie op, dat is tot daaraan toe", vindt Terpstra. "Maar hij moordt heel veel uit. Die schapen vliegen overal heen. De laatste keer stonden ze middenin de nacht op de weg van Wolvega naar Oosterwolde. Als er dan een auto aankomt, vliegt hij zo recht op de schapen af."

Om de wolf tegen te kunnen houden heeft Terpstra voor duizenden euro's aan wolfwerend raster aangeschaft. Een flinke klus om te plaatsen. "Normaal zet ik een omheining in 2,5 uur. Nu doe ik er een dag over. En dan is het nog maar afwachten of ze er niet in komen."

Stadskuddes

Caroline Visser maakt zich intussen ook zorgen om andere dieren in het buitengebied. Zij vreest dat landbouwhuisdieren straks helemaal niet meer buiten kunnen staan. "Dan kunnen schapen en paarden niet meer in de wei. En hoe moet dat met de begrazing door de stadskuddes? Die kun je niet zomaar 's avonds binnenhalen. En in de natuur wandelen met je hond kan straks ook niet meer."

Oplossing

Beide schapenhouders hebben een directe oplossing voor het wolvenprobleem. Tjitse Terpstra oppert om de probleemwolven af te schieten. "Er is een koppeltje wolven dat alleen maar uit is op moorden." Bij zijn eigen schapen zag hij gruwelijke voorbeelden van een wolvenaanval. "Dan kom je aan bij de schapen, en dan zie je doordat het borstbeen is weggevreten, het hart kloppen in het dier."

Visser durft geen uitspraak te doen. "Ik weet niet hoe men het gaat oplossen, maar wij kunnen niet de habitat bieden die de wolf nodig heeft. Je maakt de wolf er ook niet gelukkig mee."