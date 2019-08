Schaatsers hopen op ijsbaan in Assen

Hij moest er even voor zoeken maar uiteindelijk staat voorzitter Bart Jonkers van KNSB gewest Drenthe voor de beoogde locatie voor de schaatsbaan. Er zat nog geen schop in de grond, maar hij zag de schaatshal al voor zich."Absoluut, het was echt een mooie kans. Hoogeveen is een prima locatie voor een ijsbaan en we hadden ons er op voorbereid dat het hier zou komen. Het is een enorme domper dat het niet doorgaat." verklaart Jonkers de teleurstelling.Dinsdagavond werd bekend dat de gemeente Hoogeveen de plannen voor de nieuwe schaatsbaan heeft afgeschoten. De begroting werd met enkele tientallen miljoenen overschreden. Eerder zorgde het Hoogeveense plan ervoor dat het voornemen om in Assen een schaatsbaan te bouwen werd weggeconcurreerd.De voorzitter van het gewest wijst ook op de gedupeerde schaatsverenigingen, die hun ledenaantallen terug zien lopen sinds de sluiting van schaatsbaan De Bonte Wever in 2016.Een van die verenigingen is De Scheuvelloper uit Assen, die volgens voorzitter Peter Takens uitkeek naar de nieuwe schaatstempel in Drenthe. "We hebben al veel leden verloren na de sluiting van de ijsbaan in Assen en hadden toch gehoopt dat een ijsbaan in Hoogeveen weer voor ledenaanwas zou zorgen."De club verloor de afgelopen jaren honderden leden, maar ziet dat de situatie langzaam stabiliseert. "We richten op ons Groningen. Dat gaat heel aardig. We zijn zelfs wat aan het opkrabbelen, maar het is even kijken hoe we verder gaan nu het perspectief van Hoogeveen wegvalt."Gewest en vereniging hopen dat de blik snel vooruit gaat en het traject naar een nieuwe schaatsbaan weer wordt opgepakt. De schaatsvereniging wil weer graag de plannen van de schaatsbaan in Assen opnieuw oppakken. "Volgens mij zijn de plannen die toen neergelegd zijn het bewijs dat het moet kunnen. Daar hoop ik dan toch maar op."Bart Jonkers sluit zich daar bij aan. "Ik kan me dus niet voorstellen dat er in de provincie Drenthe geen ijsbaan is. Dus ja, dat moet gewoon."