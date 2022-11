Groene deelscooters van Go Sharing verdwijnen definitief uit Assen

De groene deelscooters van Go Sharing waren al uit Assen verdwenen. Tijdelijk, vanwege de winter. Een soort winterslaap dus. Maar de deelscooters zullen niet meer wakker worden in Assen. Ze blijven definitief weg.

Er wordt te weinig gebruik gemaakt van de deelscooters. Daarom heeft het bedrijf besloten te stoppen in 33 steden. En Assen is er daar een van.

Op het hoogtepunt stonden er in Assen 150 elektrische deelscooters. Omdat er in de winter minder gebruik van wordt gemaakt, en omdat het bedrijf merkt dat er in de winter meer vernielingen zijn, werden de scooters al tijdelijk verwijderd. Dat is dus nu definitief.