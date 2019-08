"Overmatig alcoholgebruik heeft individuele en maatschappelijke gevolgen", zegt Jenine Bijker, adviseur gezondheidsbevordering GGD Drenthe. "Op de korte termijn moet je denken aan bijvoorbeeld invloed op je reactiesnelheid en black-outs. Op de lange termijn kan een overmatig drinker last krijgen van overgewicht, leverklachten en kanker."Maar niet alleen de drinker draagt de last van overmatig alcoholgebruik. Bij bijvoorbeeld verkeersongevallen is regelmatig alcohol in het spel en het is soms een factor bij huiselijk geweld. Daarnaast kan iemand die veel drinkt verslaafd raken, "en dat kan invloed hebben op zijn sociale contacten en op zijn werk."Acht procent van de Drentse volwassenen blijkt overmatig veel alcohol te drinken en een stuk meer dan de richtlijn van maximaal een glas per dag. Vrouwen die overmatig drinken, nemen volgens het onderzoek minimaal veertien glazen alcohol per week. Mannen moeten dan minimaal 21 glazen innemen.Dat komt overeen met wat GGD Drenthe in de provincie ziet. "Drenten drinken gemiddeld iets steviger dan de rest van Nederland, Wat betreft het aantal glazen per dag en het aantal dagen per week."GGD adviseert gemeenten bij onder meer voorlichting en over de handhaving van alcoholgebruik in de horeca en evenementen. Daarnaast wil de GGD dat mensen zich bewust worden van de gevolgen van alcoholmisbruik."Alcoholgebruik is maatschappelijk geaccepteerd, de bewustwording van de nadelige effecten is niet bijzonder hoog", zegt Bijker. "GGD raadt mensen die regelmatig drinken aan om 40 dagen afstand te nemen van alcohol om bewust te worden hoe alcohol in je patroon zit, en dat die moeilijk te verbreken is."