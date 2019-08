Milieudefensie eist stop activiteiten gaswinningsbedrijven bij natuurgebieden

Aanleiding voor de brief zijn de gewijzigde regels rond stikstofuitstoot. Volgens de milieuorganisaties moeten na een uitspraak van de Raad van State alle stikstofuitstotende activiteiten een vergunning op grond van de wet Natuurbescherming hebben. Projecten mogen pas worden gestart als kan worden bewezen dat de natuur in de omgeving er geen last van heeft. Dat geldt ook voor gaswinning.Eerder deze maand werd, op last van het ministerie van Landbouw, een voorgenomen proefboring van Vermilion geannuleerd. Dat gebeurde in het Friese Noordwolde, net over de provinciegrens, nadat Milieudefensie Westerveld de stikstofemissie aankaartte. Vermilion bleek geen vergunning te hebben.Volgens de milieubeweging zijn de risico's van de gasboringen te groot voor het nabijgelegen Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold en Leggelderveld.Ook veel andere kleine gasvelden liggen in de buurt van stikstofgevoelige natuurgebieden. In de brief wordt aangedrongen eerst te onderzoeken hoe het zit met de vergunningen daar. Milieudefensie Westerveld wil dat in Drenthe in ieder geval de vergunning wordt onderzocht van de nieuwe geplande boring bij Vledderveen, de uitbreiding van de gaswinning bij Diever en de herontwikkeling van de gasvelden bij Assen.Tot die tijd moet de gaswinning worden gestopt. "Maak pas op de plaats en bevries alle activiteiten van olie- en gaswinningsbedrijven die leiden tot stikstofuitstoot tot de natuur aantoonbaar voldoende beschermd is."Vooralsnog zijn het vooral actiegroepen en omwonenden die actie ondernemen. Maar ze willen juist dat de overheid een actieve rol gaat spelen en de wet gaat handhaven, zo staat in de brief.Naast Milieudefensie Westerveld is de brief ondertekend door verschillende andere organisaties, waaronder Gas Drenthe, Overijssel en Friesland.