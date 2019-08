Aardappelcampagne weer van start: 'Grillig seizoen'

Het is nu, tijdens de start van de aardappelcampagne, te vroeg om al conclusies te trekken. "We horen wisselende verhalen. We gaan wel uit van een lagere opbrengst, omdat iedereen met de droogte en extreme temperaturen te maken heeft gehad, vooral in de tweede helft van juli", zegt woordvoerder Marieke Kanon."We horen van telers terug dat het een heel grillig seizoen is en dat de verschillen per gebied heel groot zijn. In het ene gebied is relatief veel neerslag gevallen en op andere plekken weinig. Het is heel moeilijk te voorspellen wat dit betekent voor de definitieve opbrengst."De fabriek in Gasselternijveen draait vanaf vandaag op volle toeren. De afgelopen dagen reden vrachtwagens af en aan met de eerste vrachten. "Ik vind dit altijd de mooiste tijd van het jaar", zegt akkerbouwer Jans Oosterveld uit Zwinderen. "Dat we weer gaan oogsten.""Ik ben gematigd positief over hoe de aardappels er tot nu toe uitzien. Kijk deze zijn nog wat klein", zegt Oosterveld terwijl hij wat aardappelen van de grote bult afpakt. "Die hadden eigenlijk nog zes weken in de grond moeten zitten. Maar goed, ze moeten eruit.""We hebben wel de indruk dat het minder extreem is dan vorig jaar", vervolgt de akkerbouwer. "Er zit een groot verschil in per gebied en ook per perceel. Wij hebben hele stukken die goed water hebben gehad en op andere plekken is het helemaal verdroogd. Ik hoor dat het op de Hondsrug slecht en droog is en dat het in de Veenkoloniën nog wel meevalt."Ongeveer zes weken lang heeft Oosterveld de percelen beregend. "Er wordt heel vaak gezegd: beregenen heeft geen zin, dat verdien je niet terug. Maar we hebben daar vorig jaar goede resultaten mee geboekt en op dit jaar heb ik ook goede hoop."De aardappelcampagne duurt tot april. Pas daarna valt er wat te zeggen over de opbrengst en wat voor gevolgen de droogte heeft gehad.