Man die zoontje wilde doden bij Boomkroonpad voor de rechter

Na ruim acht maanden moet de man die zijn anderhalf jaar oude zoontje wilde doden met een mes bij het Boomkroonpad in Drouwen, zich verantwoorden voor de rechtbank. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de 47-jarige man uit Gasselte van poging tot moord. Hij zit sinds zijn aanhouding eind februari in voorarrest.

Op 27 februari van dit jaar neemt de man zijn zoontje mee naar het Boomkroonpad. Hij neemt een mes mee, dat hij in een theedoek wikkelt. Voor hij zijn huis in Gasselte verlaat, laat hij een briefje achter. De moeder van het kindje vindt het briefje en belt de politie. Ze gaat samen met haar vader, de opa van het kind, naar het bos. Daar zien ze dat twee agenten de vader en het kind in een auto zetten en proberen de man te kalmeren. Voor de ogen van deze agenten steekt de vader met kracht het mes in de borstkas van het kind.

Door het ingrijpen van de twee agenten en een verpleegkundige die toevallig in het bos was, overleeft het jonge kind de aanval van zijn vader. De man wordt overmeesterd door de agenten en zit sindsdien vast. Omdat er aanwijzingen zijn dat de vader van plan was zijn kind te doden, gaat het OM uit van poging tot moord. Dat heeft de Officier van Justitie tijdens een eerdere inleidende zitting bekend gemaakt.

"Ik heb maar één keer gestoken, niet meerdere malen", zegt de man eind augustus tegen de rechter, terwijl de emoties zichtbaar bij hem naar boven komen. "Het spijt mij zo, het spijt mij zo", zegt de man tegen de familie op de tribune als hij de zaal verlaat. Het is de eerste keer dat hij in de rechtszaal verschijnt. Bij de eerste inleidende zitting in juni is hij via een videoverbinding aanwezig. Ook toen betuigde hij spijt aan de moeder van het kindje. Met het kindje gaat het inmiddels weer goed.