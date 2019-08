Politie stopt met actief zoeken naar vermiste jongen (18) uit Emmer-Compascuum [update]

"Ondanks dat we met meerdere eenheden hebben gezocht in een uitgebreid gebied is Ronald nog niet aangetroffen", meldt de politie op sociale media. "We zijn nu actief gestopt met zoeken.""We maken ons erge zorgen", staat in het Facebookbericht. De weggelopen jongen heeft een lang en slungelig postuur en draagt een rode broek met een wit/groen t-shirt en zwarte schoenen. Hij loopt wat scheef.De politie spreekt over een urgente vermissing. Ondanks dat de politie gestopt is met actief zoeken, kan informatie over de 18-jarige jongen nog gemeld worden bij de politie. "Bij aantreffen, bel 112."