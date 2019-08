Zoekactie vermiste jongen (18) vanuit Emmer-Compascuum gaat achter de schermen verder [update]

"Ondanks dat we met meerdere eenheden hebben gezocht in een uitgebreid gebied is Ronald nog niet aangetroffen", meldt de politie op sociale media. De zoekacties in het gebied zijn voorlopig gestopt, achter de schermen gaat de zoektocht verder."Het is een groot gebied en we weten niet in welke richting we moeten zoeken. Daarom zijn we gestopt met de opgezette zoekacties daar", laat de politie weten. Wel zijn er nog altijd grote zorgen over de jongen. Ook de Duitse politie is ingeschakeld, omdat Emmer-Compascuum niet ver van de Duitse grens ligt.De weggelopen jongen heeft een lang en slungelig postuur en draagt een rode broek met een wit/groen t-shirt en zwarte schoenen. Hij loopt wat scheef.De politie spreekt over een urgente vermissing. Ondanks dat de politie gestopt is met actief zoeken, kan informatie over de 18-jarige jongen nog gemeld worden bij de politie. "Tips zijn zeer welkom", aldus de politiewoordvoerder.Wie de jongen ziet wordt gevraagd het noodnummer 112 te bellen.