OM eist 5 jaar cel tegen man die zoontje neerstak bij Boomkroonpad

Een 47-jarige man uit Gasselte moet volgens het Openbaar Ministerie (OM) 5 jaar de cel in voor het neersteken van zijn zoontje bij het Boomkroonpad in Drouwen. Het jongetje van 1,5 jaar werd eind februari met een groot vleesmes in zijn borst gestoken. Ook moet de man tbs met voorwaarden worden opgelegd. De officier van justitie vindt poging tot moord niet bewezen.

De verdachte en zijn ex, de moeder van het kind, gaan in december 2021 uit elkaar. De man zou liegen over zijn wietgebruik. Tussen de man en de vrouw gaat het al langere tijd niet goed. Wel is ze geregeld met hun kind in de woning van vader, omdat ze wilde dat de band tussen vader en zoon zich zou ontwikkelen.

In de ochtend van 27 februari 2022 gaat het mis tussen Alex B. en zijn ex, de moeder van het jongetje. Ze krijgen ruzie waarbij hij haar volgens de vrouw van een stoel trekt. Om af te koelen gaat zij naar de buren. Daar belt ze haar ouders en vraagt om hulp. Ze ziet hoe haar ex met het jongetje naar buiten komt en spullen in de auto zet. Ze loopt er naar toe en hij geeft aan dat hij 'een stukje wil wandelen met hun zoon'. Ze probeert hem tegen te houden maar hij rijdt weg en rijdt daarbij over haar voet. "Ik dacht dat ze bij me weg zou gaan en daarom nam ik onze zoon mee".

Op de deur van de woning van de verdachte blijken twee briefjes te hangen. Die worden door de moeder van het kind en haar vader gevonden. Op het ene staat 'wij zijn ook een blokje om'. De andere is gericht aan de moeder van het kind. Het is volgens de rechter een uiteenzetting van de zegeningen van het co-ouderschap. Dat wilde de man namelijk graag.

Zoektocht naar de man

De vrouw belt de politie die de man gaan zoeken. Ze willen hem aanhouden voor huiselijk geweld vanwege het incident met de stoel. De agenten vinden zijn auto bij de parkeerplaats van het Boomkroonpad in Drouwen. De politie belt de vrouw terug met het verzoek om daar naartoe te komen om haar zoon op te halen. Zij stapt met haar vader in de auto en rijdt naar Drouwen.

De twee agenten verklaren dat de man zorgzaam en lief is voor het kind. Ze zien het jongetje rillen omdat hij het koud heeft en zeggen tegen B. dat hij met het kind in de auto mag gaan zitten om warm te blijven, het portier moet open blijven. Dan pakt hij in één beweging het mes uit zijn tas en houdt het uit het zicht van de agenten. "Ik wilde voorkomen dat ze het af zouden pakken." Hij houdt het mes met twee handen vast en steekt het kind in zijn borst. "Ik dacht op dat moment niet zoveel, het ging allemaal heel snel." Hij legt de peuter op zijn buik op de bestuurdersstoel. "Ik ging er vanuit dat hij al dood was. Daarna begon ik op mezelf in te steken."

De man geeft toe dat hij met opzet het kindje in de buurt van het hart heeft gestoken. "Gelukkig schoot mijn anatomische kennis tekort", vertelt hij aan de rechter. Hij dacht namelijk dat het hart op een andere plek zat. "Terwijl ik mezelf stak dacht ik nog waarom ga ik niet dood?" De agenten schreeuwen dat hij het mes moet wegdoen en schieten op hem met een taser. Hij trekt de autodeur dicht en steekt zichzelf nog een keer.

Ondertussen komt de moeder van het kind aan bij het Boomkroonpad. Zij ziet haar ex op de bijrijdersstoel zitten en twee agenten naast de auto staan. Ze ziet ineens een worsteling tussen B. en de agenten, hij wordt uit de auto gesleurd en dan hoort ze haar zoon huilen. Ze rent naar de auto, haalt hem eruit en trekt de jongen tegen zich aan. Ze hoort iemand iets roepen over een mes en ziet vervolgens dat het kind bebloed is op zijn borst. Met omstanders wordt het bloeden gestelpt. Een verpleegkundige die in het bos aan het wandelen is helpt mee. Het kind wordt met spoed naar het ziekenhuis in Groningen gebracht. Het jongetje heeft een slagaderlijke bloeding en een doorgesneden rib. Volgens de arts zijn de verwondingen 'potentieel dodelijk'. Een spoedoperatie redt het leven van de peuter.

Verdachte steekt zichzelf in borst en buik

Ook Alex B. blijkt gewond. Hij heeft zichzelf vier keer gestoken en heeft meerdere steekwonden. Ook hij wordt naar het ziekenhuis gebracht en geopereerd. De vrouw heeft later bij de politie verklaard dat B. eerder al gedreigd heeft om zichzelf van het leven te beroven. De man verklaart dat hij inderdaad vaker zelfmoordneigingen heeft gehad en al eerder heeft gepland dat hij daarvoor een mes zou gebruiken. Toch was hij die bewuste 27 februari niet van plan zelfmoord te plegen, zo zegt hij. Het mes had hij mee als noodscenario. "Voor als het echt uit de hand zou lopen, het was mijn nooduitgang. Het was niet de bedoeling om mijn zoon neer te steken, dan had ik het wel in het bos gedaan en niet later voor de ogen van de agenten."

"Het is een verknipte daad van liefde", vertelt de man aan de rechtbank. "Ik moest hem behoeden voor een kutleven." De hele ochtend moest hij aan een incident een jaar daarvoor denken. Na een ruzie met de moeder van zijn eerste kind zou dat kind gezegd hebben dat hij niet wilde dat 'zijn broertje net zo'n kutleven zou hebben als hij met twee strijdende ouders'.

Ander uiterlijk

Het valt de rechter op dat de verdachte er anders uit ziet dan tijdens de vorige zitting. Zo heeft hij zijn haren geverfd en een baard laten staan. Hij wil niet herkend worden, zo geeft hij aan. Zijn oudste zoon gaat naar de basisschool en hij wil niet dat kinderen van school hem herkennen.

De man is tijdens de zitting erg emotioneel en barst meerdere keren in huilen uit. "Ik vind dat ik de rest van mijn leven mag boeten voor het leed wat ik mijn zoon, zijn moeder en mijn andere zoon en familie heb aangedaan", verklaart hij op zitting. De man geeft aan enorme spijt te hebben en omschrijft het als een 'afschuwelijke daad'. Een schadevergoeding voor zijn zoon en diens moeder daar zet hij zijn vraagtekens bij. "Ik verwacht dat u mij een lange gevangenisstraf zal opleggen en ook tbs." Maar het is dan volgens hem niet mogelijk om geld te verdienen, waarmee hij dan de twee zou kunnen betalen. De moeder en haar zoon eisen samen bijna 40.000 euro schadevergoeding.

Slachtofferverklaring moeder

"Het eerste en allerbelangrijkste wat ik wil noemen is dat ik zo dankbaar ben dat mijn zoon dit heeft overleefd. Het geeft me kracht en houdt me op de been. 27 februari had ook zijn sterfdag kunnen zijn, die gedachte is ondragelijk. Hoe kan je zoiets bedenken als je het al bedacht hebt en het dan ook nog eens uitvoer brengen? Ons lieve kleine zoontje die jou volledig vertrouwt door hem een mes in zijn borst te steken?", ze vertelt zijn moeder tijdens de zitting.

"Na het incident is onze zoon erg eenkennig en angstig. Ik moest dichtbij hem blijven anders raakte hij in paniek. Hij had regelmatig last van nachtmerries. Het is ongelofelijk dat hij dit heeft overleefd. Hij ontwikkelt zich wonderbaarlijk goed. Maar hij moet omgaan met het feit dat jij, zijn vader, hem om het leven wilde brengen."

"Ik kan me niet voorstellen dat je dit gewild hebt, ik zie dat je van hem houdt. Ik geloof dat je geen slecht mens bent." Na afloop draait de man zich om naar zijn ex. "Dankjewel. Je hebt gelijk, het is verschrikkelijk. Alles wat je zegt", zegt de man huilend. "Het had niet mogen gebeuren. Ik had het niet mogen doen. Het is afgrijselijk. Ons lieve, mooie mannetje."

Onderzocht door psychologen