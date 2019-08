Nieuw in Emmen: watersport bij de Grote Rietplas

Gezeild wordt er aan de westkant van de Grote Rietplas, gekanood op de 1.100 meter lange kanobaan. Die baan ligt er al meer dan twintig jaar, maar is eigenlijk nog nooit voor het kanoën gebruikt.Jarenlang was de baan het domein van vissers, die er overigens gebruik van blijven maken. De watersportvereniging komt er nu bij. "We zitten elkaar absoluut niet in de weg en in overleg is veel mogelijk", zegt Bernhold Dijkhuis uit Stieltjeskanaal. Hij is het die samen met Emmenaar Marnix de Vries met de nieuwe vereniging de watersport in Emmen een boost wil geven.Het idee ontstond bij het Zuidlaardermeer. "Ik gaf mijn dochter Annemé al kanoles, maar op een avond vroeg ze: 'Papa, wil je me leren zeilen'? Toen heeft ze een tijdje op het Zuidlaardermeer training gehad, waar ik Marnix ontmoette. We stelden elkaar de vraag: 'Waarom is dit niet op de Rietplas?' Daar hebben we nu een antwoord op gegeven en zo zijn we begonnen met Watersport Drenthe."Op dit moment worden zeil- en kanotrainingen gegeven, maar in principe kan iedereen bij de vereniging terecht voor een watersport. "Als het maar geen motor heeft."De jonge vereniging heeft ook al een talent in huis. Het is de 13-jarige zoon van Bernhold Dijkhuis, Gideon. Eind augustus staat het NK Kanosprint op het programma op de Bosbaan in Amsterdam. In de tweepersoons doet Gideon, samen met een jongen uit Groningen, naar eigen zeggen mee om de medailles. "Volgens de tijden van nu zouden we tweede kunnen worden."De enthousiaste jonge kanoër vaart met ogenschijnlijk gemak in een smalle kano (veertig centimeter breed) over de kanobaan in Emmen. "Dit is de smalste boot in deze klasse. Stabiel zitten is heel lastig, daar moet je heel lang op oefenen. Om echt stabiel te zitten ben ik wel een half jaar bezig geweest."Gideon vindt kanosprint een 'spectaculaire sport'. "Als je start, ga je lekker snel. De strijd is leuk tijdens de wedstrijd en buiten de wedstrijd om heb je heel veel vrienden."De vereniging leeft nu vanuit de auto en een aanhanger. Een kleedruimte, met bijvoorbeeld een douche en een wc, is er niet. Met de gemeente Emmen is de nieuwe vereniging inmiddels in gesprek over wat er eventueel mogelijk is, al is Dijkhuis daarin wel reëel. "Natuurlijk zouden we bijvoorbeeld een clubhuis willen. Maar je moet alles wel in proportie zien. Als je nog maar een paar leden hebt, ben je nog geen clubhuis waard."Mocht de vereniging groeien, dan wil Dijkhuis wel graag nadenken over een clubhuis. "Daar moeten natuurlijk ook financiële middelen tegenover staan en als kleine vereniging heb je die niet. Pas dan kun je ook aan de gemeente een verhaal vertellen: we groeien, we hebben een goede plek, hoe kunnen we het één en ander oplossen?"De gemeente Emmen bevestigt dat er een oriënterend gesprek is geweest. Emmen is blij met de nieuwe vereniging. "De Rietplas en de kanobaan zijn juist bedoeld voor watersportactiviteiten. Wij juichen het daarom van harte toe dat er een vereniging is die watersportactiviteiten wil organiseren op deze plek." Binnenkort gaan beide partijen weer om tafel.Watersport Drenthe heeft ook een opslag in Hoogeveen. "Eigenlijk zijn twee verenigingen bij elkaar gekomen. Dat werd Kanosport Drenthe. Dat turnen we nu om tot Watersport Drenthe om meer watersport te kunnen genereren."Dijkhuis:Als we volgend jaar zomer een stuk of tien zeilboten in het water hebben liggen, dan zou dat al geweldig zijn. De groei moet niet te snel gaan, want dan kunnen we het niet behappen. Je moet bijvoorbeeld voldoende trainers hebben. Als je het langzaam doet, kun je die ook opleiden."