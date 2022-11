Wat vind jij: Ik check mijn lichaam regelmatig op knobbeltjes

De zelfcontrole moet leiden tot ontdekking van zaadbalkanker, de meest voorkomende kanker bij mannen tussen de 15 en 40 jaar. Het is goed om een vast checkmoment in te bouwen in je leven, zeggen de initiatiefnemers. "Hoe sneller je erbij bent, hoe groter de overlevingskans", zegt arts Berend van Doorn tegen de NOS

In een filmpje van de campagne ('Laat alles vallen en pak je ballen') steken mannen tijdens het klinken van de sirenes hun handen in de broek. "Het is natuurlijk een beetje gek, maar we hopen op deze manier het taboe te doorbreken", zegt Van Doorn daarover. "Door de absurditeit ervan hopen we toch dat het aankomt bij zoveel mogelijk mensen."