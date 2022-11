Thuiswerken in de kou, hoe blijf jij warm?

Om de energierekening thuis laag te houden, werken we vaker op kantoor. We reizen méér, leggen grotere afstanden af en de elektrische auto en fiets rukken nog meer op. Dit blijkt uit een onderzoek van reisgedrag door Shuttel, dat is een aanbieder van zakelijke mobiliteitsoplossingen.

Toch is terug naar kantoor niet voor iedereen haalbaar of wenselijk. Corona speelt hierin natuurlijk ook nog steeds een rol. Hoe blijf je een beetje warm tijdens het thuiswerken, zonder meteen aan een torenhoge energierekening vast te zitten?

Deze vraag werd gesteld aan Zoek het uit! . Wij verzamelden daarom vijf tips met een knipoog, om toch behaaglijk thuis te werken zonder dat je de cv of de kachel hoeft op te stoken. Want werken in een temperatuur van rond de 12 graden Celsius, dat is toch wel wat fris.

1. Ga in een kleinere ruimte zitten

Hoe kleiner de ruimte, hoe knusser en warmer het wordt. Je eigen lichaam is een kacheltje van pak-hem-beet 36 graden, en daarmee kun je een wat kleinere ruimte wat meer op temperatuur brengen. Een klein straalkacheltje in een vliegtuighangar zet immers ook geen zoden aan de dijk, maar zet je hem in een garage dan warmt het al snel op.

Ga dus niet in je huiskamer zitten als je wat groter woont, maar kies voor de wat kleinere slaapkamer. Kun je ook gelijk met je laptop onder de dekens kruipen. Win-win!

2. Houd afkoelende lichaamsdelen warm

Ook zo'n hekel aan koude tenen en koude vingers? Des te meer reden om die juist warm te houden. Bij kou vermindert het lichaam de bloedtoevoer naar de uiteinden, zoals je handen en voeten. Hierdoor houdt je lijf de algehele lichaamswarmte beter in stand. Maar ja, die wintertenen hé!

Door je voeten warm te houden met warme sokken, pantoffels of gevoerde schoenen verlies je minder warmte. Handschoenen, eventueel van die vingerloze zodat je kan blijven typen, helpen ook. En als je een lekker warme muts op je hoofd zet dan houd je de warmte nog beter vast!

3. Neem een kat (op schoot)

Katteneigenaren zullen dit vast herkennen: de poes die op de meest onhandige momenten probeert om op het toetsenbord van je laptop te gaan liggen. Jaag hem echter niet weg, want als hij eenmaal lekker op je schoot ligt is het je eigen persoonlijke kruikje geworden.

Heb je geen kat? Misschien mag je die van de buurvrouw even lenen. Kun je gelijk een bakkie doen samen, wat ons brengt op punt 4...

4. Drink regelmatig iets warms

Warm van binnen is warm van buiten! Dus kom maar op met die koffie, hete thee, warme chocolademelk, al drink je warm water. Of wat dacht je van een kop bouillon of soep? En behalve dat je lekker warm van binnen wordt, is de mok ook gelijk een fijne handenwarmer.

5. Blijf in beweging

Je wil je werk op tijd af hebben dus de verleiding om te blijven zitten achter je computer is groot. Maar echt, als je warm wil blijven werkt niets zo goed als beweging. Sta af en toe op van je stoel, elk kwartier bijvoorbeeld, en doe een paar jumping-jacks. Of zet een mal muziekje op en dans.

Of haal gewoon even koffie, loop naar het toilet, zet een pot thee, haal de kat op bij de buurvrouw, zoek je muts of verhuis naar de slaapkamer omdat het daar knusser is. Dan heb je alle tips in één!

Zoek het uit!