Platform Storm en Tegenwind Veenkoloniën richten nieuwe politieke partij op

Met de eerste windmolen van het windpark bij de Drentse Monden op de achtergrond doet Jan Nieboer, frontman van Platform Storm, de naam voor de nog toekomstige partij uit de doeken: Drents Gronings Belang. "Het is een idee dat nog maar net geboren is", zegt Nieboer uit 2e Exloërmond. "En dat heeft te maken met de enorme frustratie die hier is.""We dachten te leven in een democratisch land met volksvertegenwoordigers die óns vertegenwoordigen. Maar het blijkt wel dat ze puur zichzelf vertegenwoordigen." Voor Nieboer is de eerste molen van het windpark bij de Drentse Monden, daar de stille getuige van. "En dus richten we een partij op die opkomt voor het noordelijke belang."Volgens Nieboer wordt het belang van Groningers en Drenten genegeerd door de Tweede Kamer. "Het lijkt alsof de mensen die ons regeren dit gebied zien als een soort toendra, waar geen huizen staan. Ik denk dat we langzamerhand beter van ons af moeten gaan praten, en misschien lukt dat met een politieke partij beter.""We zullen op Tweede Kamer niveau die mensen moeten wakker schudden", zegt de beoogd lijsttrekker van Drents Gronings Belang. "Op die manier kunnen we een heleboel burgers aan ons binden."Maar voor we echt kunnen spreken van een politieke partij is er voor Platform Storm en Tegenwind Veenkoloniën nog veel werk aan de winkel. "Het idee is besproken, en omarmd en we moeten er nu nog uitvoering aan geven. Dus het zal de komende maanden vorm gaan krijgen", zegt Nieboer.Nieboer werd in juni aangehouden als verdachte in de windmolenterreurzaak. Op 31 juli werd hij weer vrijgelaten in afwachting van het onderzoek. Hij wordt verdacht van het dumpen van asbest en het versturen van dreigbrieven naar ondernemers die mee (zouden) werken aan de aanleg van twee windmolenparken in de Veenkoloniën.