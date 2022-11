Justitie eist taakstraf na doodrijden bejaarde fietser in Hoogeveen

Tegen een 24-jarige man uit Hoogeveen is een taakstraf geëist van 200 uur en drie maanden voorwaardelijke celstraf met een proeftijd van drie jaar voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval en rijden onder invloed. Het Openbaar Ministerie (OM) eist ook dat de man twee jaar niet mag rijden.



De toen 22-jarige Hoogevener reed in november 2020 onder invloed van drank en verdovende middelen een 78-jarige man dood die nog even op de fiets was gesprongen om een rolletje plakband te halen. Eerder die dag had de verdachte een lange werkdag gemaakt in Lelystad. Na het werk reed hij met een vriend naar Zwolle. "Daar hebben we een dikke joint gerookt."

Vanuit Zwolle ging het gezelschap in een uitgelaten stemming in de Volkswagen Golf richting Hoogeveen, waarbij de verdachte een paar biertjes dronk. "Ik zat toen niet achter het stuur." Er stond nog een feestje op het programma. Daar reden de twee, ditmaal met verdachte achter het stuur, aan het begin van de avond naartoe. "Ik voelde me toen wel in staat om te rijden."

'Ik probeerde hem onder de auto weg te halen'

Op de Lomanlaan in de Drentse stad ging het mis. De verdachte denkt dat hij het slachtoffer te laat zag, omdat hij druk in gesprek was met een vriend in de bijrijdersstoel. Uit de Verkeersongevallenanalyse (VOA) blijkt dat het onwaarschijnlijk is dat de verdachte ook maar heeft kunnen remmen.

"Ik stapte meteen uit. Ik probeerde hem onder de auto weg te halen. Een man met zijn hond zei: 'Nee, nee, laten liggen'. Toen ben ik in paniek geraakt en ben ik weggerend."

Vaker in aanraking met justitie

Hulpverleners probeerden tevergeefs de bejaarde man te reanimeren. Na enige tijd gaven ze het op. Tegen die tijd zat de verdachte al bij een vriend in Hoogeveen op de bank. Hij was van plan om zich de volgende dag te melden. Zijn vriend wist hem er echter (na een joint en een paar biertjes) van te overtuigen zich diezelfde avond nog te melden bij de politie. Die constateerde een flinke hoeveelheid drank en THC in het bloed.