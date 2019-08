Jacob van der Heide nieuwe wethouder in Hoogeveen

Steenbergen zette twee maanden geleden een punt achter zijn werkzaamheden als wethouder. Volgens hem was er een vertrouwensbreuk ontstaan met de eigen fractie. Steenbergen was sinds 1998 raadslid voor Gemeentebelangen in Hoogeveen en in 2014 werd hij wethouder. Hij had onder meer financiën, infrastructuur en sport in zijn portefeuille.De 59-jarige Van der Heide is nu nog fractievoorzitter van Gemeentebelangen. Wie hem in die rol opvolgt, is nog niet bekend.