Drietal voor rechter voor overvallen en opsluiten 82-jarige vrouw

Het slachtoffer werd na vijftien uur door haar vriendinnen uit haar benarde positie bevrijd uit de nauwe meterkast. Ze was gemist tijdens een volksdansles.Televisieprogramma Opsporing besteedde aandacht aan de overval. De uitzending leverde tips op, waaronder twee belangrijke anonieme . De anonieme tipgevers gaven de naam van de 44-jarige man uit Coevorden door. In zijn tuin was een zitmaaier gezien die sterk overeenkwam met de gestolen maaier die in de uitzending was getoond.Na deze aanhouding werden ook de 46-jarige man uit Hoogeveen en de 20-jarige man uit Leeuwarden aangehouden. De mannen worden verweten dat zij de bejaarde vrouw een taser (stroomstootwapen) in haar gezicht drukten en haar de kast in duwden. De vrouw stond urenlang rechtop en kon zich nauwelijks bewegen. Ze sprak zichzelf toe rustig adem te blijven halen, zei ze later tegen de politie.Het was haar geluk dat ze de volgende ochtend dansles had. Haar afwezigheid werd opgemerkt. Haar vriendinnen namen ongerust poolshoogte in haar woning. De opgesloten vrouw zei de gelukkigste mens op aarde te zijn toen zij haar vriendinnen hoorde roepen. "Alsof ik engelen hoorde zingen”, zei ze. Normaalgesproken wordt haar afgelegen woning nauwelijks bezocht.De vrouw had in de nauwe ruimte geen eten of drinken. Ze overleefde de opsluiting, maar dat had ze niet aan de overvallers te danken. De mannen kunnen vervolgd worden voor poging tot doodslag of poging tot gekwalificeerde doodslag. Dat laatste betekent dat er is geprobeerd om iemand te doden om een ander strafbaar feit (diefstal) te verdoezelen. Alleen al op poging tot doodslag staat een maximale gevangenisstraf van tien jaar.De zitting van vandaag is een regiezitting en de zaak wordt niet inhoudelijk behandeld. Een regiezitting is een voorbereiding op de uiteindelijke inhoudelijke behandeling van vaak gecompliceerde zaken. De rechtbank wil dan informatie over de stand van zaken van het onderzoek en neemt een beslissing over de eventuele verzoeken van de verdediging, zoals bijvoorbeeld het horen van getuigen.