Zwemvereniging ZPC Hoogeveen blijft hoop houden op nieuw zwembad

Dinsdag werd bekend dat de plannen niet doorgaan omdat het budget voor de bouw met 20 miljoen euro overschreden zou worden.De zwemvereniging wacht nu af waar de politiek mee komt, meldt Van Eck. "Maar het is van het grootste belang dat zwembad De Dolfijn voorlopig openblijft. En dat er op termijn een nieuw zwembad komt dat voldoet aan alle moderne eisen, want De Dolfijn is wel verouderd.""Wij zijn niet de enigen die een nieuw zwembad willen. Er is een tekort aan badwater en de behoefte aan een nieuw zwembad is heel groot, zowel recreatief als sportief." Van Eck ziet het liefst een 50-meter bad met 8 banen, "want dan hoeven we niet meer naar Drachten voor wedstrijden en trainingen."Een 8-baans 25-meter bad is voor de zwemvereniging ook een optie. "Dan kunnen wij in ieder geval 's ochtends trainen op 6 banen en hebben de baantjeszwemmers ook ruimte", aldus Van Eck.D66 Hoogeveen heeft inmiddels aangegeven zich sterk te willen maken voor een de komst van een nieuw zwembad in Hoogeveen. De partij wil met bewoners om tafel om het plan te ontwikkelen.