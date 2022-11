Kamp Westerbork door Drentse ogen: nieuwe kunstexpositie

In Herinneringscentrum Kamp Westerbork is vanaf 16 november een nieuwe expositie te zien: Kamp Westerbork door Drentse ogen. De tien kunstenaars presenteren op die dag zelf hun werk in het centrum.

'Kamp Westerbork door de ogen van de buren' is het thema dat als inspiratie diende voor de expositie. Zulke buren zijn bijvoorbeeld de boeren die om Westerbork woonden, de bakker uit het nabijgelegen dorp, maar ook plaatselijke verzetsstrijders, collaborateurs, de naoorlogse bewoners en de huidige omwonenden.

Waar gaat het over?

Kamp Westerbork heeft een grote rol gespeeld in de Europese en nationale geschiedenis. Maar het maakt ook een deel uit van het regionale en lokale verhaal. Wat de plek betekent heeft en nog steeds betekent voor omwonenden, dat zoeken de tien kunstenaars uit voor de expositie.

Klaas Koops, Redmer Hoekstra, Marnix Pool, Robert van Beek, Anneke Leutscher, Jeanet Tjassens, Harrie Visser, Henny Holtrop, Anneke Verstegen en Nicole van der Veen werken mee aan de expositie.

Nieuwlande, het dorp dat zweeg van Anneke Leutscher is één van de werken die te zien is in de expositie. Het is een eerbetoon aan alle mannen en vrouwen die belangeloos hun leven waagden voor anderen. Ook het stuk De beweging voorbij van Nicole van der Veen hangt vanaf 16 november in het museum. Een hardloopwedstrijd die in 2016 georganiseerd werd en deels over het fietspad langs kamp Westerbork voerde, diende als inspiratie voor dit stuk.

De tentoonstelling