Zag Van Gogh er zo uit rondom zijn verblijf in Drenthe? Vinder van familiealbum denkt van wel

Is het hem of is het hem niet? Andries van Beek uit de provincie Gelderland weet het bijna zeker: hij heeft in een familiealbum een foto gevonden van een man van wie hij denkt dat het Vincent van Gogh is, vlak voor of na zijn verblijf in Drenthe. Het Van Gogh Huis in Veenoord/Nieuw-Amsterdam sluit niet uit dat hij gelijk heeft.

Andries van Beek is een verzamelaar van fotografie uit de negentiende eeuw. Het fotoalbum met familiefoto's kocht hij een keer op een rommelmarkt. "Eenmaal thuis bestudeerde ik de foto's in het album en dacht: die foto zou wel eens van Vincent van Gogh kunnen zijn", zegt hij tegen Omroep Gelderland . Mocht dat kloppen, dan heeft hij een portret in huis van een 30-jarige Vincent van Gogh.

Foto's onderzocht

Het kiekje dat Andries heeft gevonden is in 1883 gemaakt door fotograaf Dirk Jan Le Grand uit Breda, zo is op de achterkant te lezen. En dat is precies het jaar waarin Van Gogh twee maanden in Drenthe verbleef. Wat nu het Van Gogh Huis is, was toen de plek waar de wereldberoemde schilder woonde en werkte. Hij gebruikte het pand als uitvalsbasis voor zijn ontdekkingstochten door het veengebied.

Vorige week heeft Van Beek de foto's naar het Van Gogh Museum in Amsterdam gemaild. Volgens hem heeft het museum zijn foto's in onderzoek. Mocht Van Beek gelijk hebben, dan is het plaatje vermoedelijk gemaakt net voor of net na zijn periode in Drenthe.