Zorgbedrijf Take Care stopt in Hoogeveen, cliënten overgeplaatst

Zorgaanbieder Take Care uit Almelo stopt met de werkzaamheden in Hoogeveen. Volgens de gemeente zijn de gevolgen voor de cliënten niet groot. De inwoners uit Hoogeveen die hulp ontvingen van de aanbieder zijn sinds oktober ergens anders ondergebracht.

Take Care kwam twee jaar geleden in opspraak. Het bedrijf is verwikkeld in rechtszaken omdat er geknoeid zou zijn met declaraties in Overijssel. Zorgverzekeraar Menzis en de gemeente Almelo beschuldigden het bedrijf van fraude. Begin dit jaar bepaalde de rechtbank dat Take Care 1,3 miljoen euro terug moet betalen aan Menzis. De gemeente Almelo hoopt eveneens geld terug te krijgen.

Ook in Drenthe kwam Take Care onder een vergrootglas te liggen. Zo waren er vraagtekens over de zorgkwaliteit die geleverd werd.

Andere zorgorganisatie

Opmerkelijk is dat de gemeente Hoogeveen het nieuws over het stoppen van de werkzaamheden niet van Take Care zelf te horen heeft gekregen. Dat gebeurde via een andere zorgorganisatie.

"Die partij wilde de zorg voor de cliënten overnemen van Take Care en wist het blijkbaar dus al", laat een woordvoerder weten. "Half oktober hebben we daarom zelf contact opgenomen met Take Care. Toen werd bevestigt dat ze gingen stoppen. Of er sprake is van een faillissement weten we niet." Take Care is zelf niet bereikbaar voor een reactie.

Vier mensen in Hoogeveen maakten gebruik van de diensten van het zorgbedrijf. Volgens de gemeente vallen de gevolgen voor deze inwoners mee. "Het is niet zo dat we met maar één zorgaanbieder werken. De keuze voor een andere hulporganisatie is in goed overleg gedaan met deze mensen", aldus de woordvoerder. Bij welke zorgaanbieder de Hoogeveense cliënten nu zitten, wil de gemeente niet zeggen.

Zorg onvoldoende

Naast de verdenking van het declareren van niet-gemaakte zorgkosten schoot de zorg van het bedrijf ook flink tekort. Uit gesprekken met cliënten en de inmiddels overleden directeur Vartan Arjekian bleek dat er in 2019 niet genoeg gekwalificeerd personeel was. Ook zouden er weinig passende en cliëntgerichte ondersteuningsplannen zijn en werd er niet voldoende gewerkt aan het behalen en evalueren van resultaten, zo bleek uit een eerder onderzoek van de gemeente Almelo.

Omdat Hoogeveen zaken deed met Take Care, werd er twee jaar geleden door de gemeente een onderzoek ingesteld naar de zorgaanbieder. De toezichthouders Wmo van de samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen deden onaangekondigd een inspectiebezoek. Daaruit werd duidelijk dat het bedrijf niet of slecht voldeed aan randvoorwaarden van het leveren van zorg. Er was geen privacybeleid en medicatie- en calamiteitenprotocol. Ook zorgdossiers en zorgplannen bleken niet aanwezig te zijn.

Daarom werd er een verbetertraject in het leven geroepen. In juli 2020 volgde een nieuwe onaangekondigde inspectie. Daaruit bleek dat Take Care op alle punten verbeteringen had aangebracht. Dat was voor de gemeente Hoogeveen voldoende om het lopende contract destijds te verlengen.

Meppel

In Drenthe had De Wolden ook een contract met Take Care. Dat komt omdat die gemeente onderdeel is van de samenwerkingsorganisatie met Hoogeveen. Niemand in de gemeente ontving echter hulp van het bedrijf.

Ook de gemeente Meppel deed zaken met het zorgbedrijf. "Er zijn geen inwoners geweest die hier gebruik van hebben gemaakt", vertelt een woordvoerder. "Take Care heeft nooit facturen ingediend bij de gemeente Meppel. Onderzoek naar declaraties is dus ook niet aan de orde."