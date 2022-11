'Tranen in de ogen en rillingen tot op de kuiten' tijdens wandeltocht naar Jeruzalem

5.000 kilometer wandelen: het is nogal een opgave. Maar Barry Gepken doet het. Hij loopt van Erica helemaal naar Jeruzalem.

Gepken begon in juni samen met zijn vriendin Monique de Haas en hun hond Maurice aan de tocht. Maar De Haas en Maurice moesten eerder afhaken wegens gezondheidsproblemen bij het dier. Gepken heeft er inmiddels drieduizend kilometer erop zitten. Hij is nu in Griekenland, net voorbij de stad Florina. Onderweg maakte hij iets heel bijzonders mee.

'Meest opmerkelijke van mijn leven'

Zo spartaans als de tocht zelf is, zo vergaan de nachten Gepken ook. "Ik slaap wel vaker op tafels", zegt hij. "Want op de grond is het koud." En ook overdag is het niet saai: Gepken maakt van alles mee. Zo ook toen hij in Macedonie langs een meer wandelde en een auto stil zag staan. Die gebeurtenis was naar eigen zeggen 'een van de meest opmerkelijke dingen van zijn leven'.

"Ik zag al dat de man voorover hing in de auto. Ik zag meteen dat het niet goed zat, dus ik deed een schietgebed", deelt Gepken mee. Hij zag dat er al mensen bezig waren met een hartmassage geven, maar het slachtoffer zat rechtop. "Ik zei: die moet plat." Vervolgens nam Gepken de hartmassage over. "Maar de pols was dood, hij was gewoon dood." Ondanks dat, gingen ze door tot de ambulance kwam.

En toen gebeurde er iets heel bijzonders: "op een gegeven moment kwam er wat lucht uit zijn neus, maar ik dacht: dat komt van het pompen. Ik zal je zeggen: hij kwam gewoon weer aan de praat. We kregen hem tot leven."

Tranen in de ogen en rillingen tot op de kuiten

Deze ervaring liet Gepken niet onbewogen. Toen hij later weer alleen door een rietveld liep, had hij 'de tranen in mijn ogen en de rillingen tot op mijn kuiten'. "Het was zo mooi om zoiets te doen, ik dacht: 'daar moest ik bij zijn'. Het gaf me ook echt de kracht om verder te gaan. Dat was fantastisch."